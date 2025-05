Verbleib von Gold-Klo in Großbritannien unklar

Die voll funktionsfähige Toilette mit dem Namen „America“ hatte einen Versicherungswert von 4,75 Millionen Pfund (umgerechnet 5,64 Millionen Euro). Sie stammte von dem italienischen Künstler Maurizio Cattelan und war das zentrale Objekt einer Ausstellung in dem Herrenhaus in der Grafschaft Oxfordshire. Dort war am 30. November 1874 der spätere Premierminister, Weltkriegssieger und Nobelpreisträger Churchill zur Welt gekommen.