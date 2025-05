Blutige Messerattacke auf schlafenden Bruder

„Was ich getan habe, ist unmenschlich“, räumt der Angeklagte im Landesgericht Korneuburg ein. In der Nacht auf den 4. Jänner attackierte er seinen eigenen Bruder in dessen Haus in einer 500-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Mistelbach (NÖ), während dieser schlief. „Er schlug ihm mit einer leeren Vodkaflasche auf den Kopf“, so die Staatsanwältin.