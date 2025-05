Im Meisterfall gibt‘s die Party rund um Liebenau

Es ist das am meisten diskutierte Thema in Fußball-Graz – und wohl auch „über den grünen Rasen“ hinaus. Wird Sturm am Samstag Meister? Die Antwort auf diese Frage gibt‘s nach dem Match am Samstag zwischen den Grazern und dem WAC. In einer Sache deklarierte sich der Verein allerdings.