So viel kassieren Spieler und Verband bei der WM

Vier statt fünf WM-Trainingslager?

Bei den Überlegungen, wo gespart werden kann, sind auch die Kosten für die WM-Vorbereitung nicht tabu. Fünf Camps absolvierte die Bader-Truppe, was rund 500.000 Euro verschlingt. „Es gibt Überlegungen, ob wir mit vier Camps auskommen können“, sagte Hartmann. Allerdings haben die intensiven Vorbereitungen in den vergangenen Jahren sportliche Erfolge gebracht, die man nicht aufs Spiel setzen will.