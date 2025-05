Schneeräumung auf Tirols Panoramastraße geschafft

Am Mittwoch, dem 21. Mai, um 7 Uhr gehen am Timmelsjoch im Ötztal die Schranken hoch und die Hochalpenstraße zwischen Nord- und Südtirol ist wieder befahrbar. „Der früheste Termin, an den ich mich in den vergangenen Jahren erinnern kann, war der 19. Mai. Das haben wir heuer knapp nicht geschafft“, meint Manfred Tschopfer, Vorstand der Timmelsjoch Hochalpenstraße AG, mit einem Augenzwinkern. Eine so frühe Freigabe wie heuer auf der Glocknerstraße (Anm. 19. April) sei fürs Timmelsjoch Illusion. „Bei uns ist die Lawinensituation – vor allem auf Südtiroler Seite – die bestimmende Größe“, erklärt Tschopfer den entscheidenden Unterschied.