Hard und Krems im Vorteil ++ WHA-Finale steht fest

Hard und Krems landen Auftaktsiege in den jeweiligen „Best-Of-Three“-Halbfinal-Serien der HLA Meisterliga. In „Handall – Das Magazin“ spricht Moderator Martin Grasl mit Experte Matthias Führer über die Ausgangslage vor den zweiten Spielen, den Klassenerhalts-Kampf zwischen WEST WIEN und Bärnbach sowie das Endspiel in der WHA Meisterliga.