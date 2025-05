KI in Online-Debatte oft überzeugender als Mensch

Ohne diese Informationen liegt die Überzeugungskraft der KI auf dem gleichen Niveau wie die ihrer menschlichen Kontrahenten, heißt es in der Studie, die am Montag im Fachjournal „Nature Human Behaviour“ veröffentlicht wurde. Das Forschungsteam um Francesco Salvi von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL) ließ rund 900 Personen aus den USA in strukturierten Online-Debatten antreten – entweder gegen andere Menschen oder gegen GPT-4.