Ex-Salzburger zieht überraschend Schlussstrich

„Mein größter Kindheitstraum“

Im Mai 2014 hatte der Schlussmann beim 2:2 gegen Dänemark sein Debüt im Nationalteam gefeiert, nach elf Jahren ist Schluss. „Mehr als ein Jahrzehnt, 58 Spiele, so viele Erinnerungen, Kämpfe und Freude. Mit dem Trikot, mit dem Wappen ist mein größter Kindheitstraum in Erfüllung gegangen und jeder Moment wird mir für immer in Erinnerung bleiben“, so Gulacsi.