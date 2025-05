Verbotene Spenden: Diese Parteien müssen blechen

Basis der Strafen ist ein Bericht des Rechnungshofs aus dem Vorjahr, der sich mit diversen Social-Media-Accounts in Regierungsbüros beschäftigte. Dass Mitarbeiter der Ressorts auch parteipolitischen Content verfassten, sah der RH als unzulässige Parteispende an. Dem schloss sich nun der UPTS an und verhängte die Bußen.