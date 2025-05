Vize wird neuer Chef am Klagenfurter Landesgericht

Jetzt ist es endlich fix: Manfred Herrnhofer wird mit 1. September Präsident des Landesgerichts Klagenfurt und folgt Bernd Lutschounig, der in den Ruhestand wechselt. Herrnhofer war in den Hearings erstgereiht und ist für die Aufgabe bestens gerüstet. Der 60-Jährige ist seit 1994 Richter und bereits seit 1996 am Landesgericht – kaum einer kennt also das Haus so gut wie er.