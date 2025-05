Die Austria hat den Vize-Titel nun selbst in Hand

„Jeder ist voll fokussiert, weiß, was auf dem Spiel steht!“ Manfred Fischer gab schon vor dem Duell im Lavanttal die Richtung vor, war gegen die „Wölfe“ mit seinem Kopfballtor der Matchwinner. Die Austria ist nach dem 2:1 nun wieder Sturms schärfster Verfolger, hat Platz zwei zum Saisonabschluss gegen BW Linz selbst in der Hand. Mit einem Sieg ist Violett fix „Vize“ – holen die Veilchen einen Dreier und WAC in Graz einen vollen Erfolg, wäre man sogar Meister!