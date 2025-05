„Sehe den großen Nutzen dahinter einfach nicht!“

Zweimal Ja, einmal Nein – so beurteilt Österreichs Abfahrer Daniel Hemetsberger das dreiteilige Sicherheitspaket der FIS zur neuen Saison. Der Ski-Verband plant ab sofort in den Speedrennen eine Airbag-Pflicht, das Tragen von schnittfester Unterwäsche und das Verbot der Karboneinlagen, die drei Punkte sollen am 7. Juni beim FIS-Council abgesegnet werden.