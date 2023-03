Tu felix Brigantium - es „blubbert“ in Bregenz

Als der vor einem aus der Not geborenen Auftritt im Amphitheater von Condate, dem heutigen Rennes, von heftigem Lampenfieber geplagte Obelix vom Regisseur Eleonoradus den Tipp „Du sagst, was dir grad durch den Kopf geht“ erhält, antwortet er mit „Es kommt aber vor, dass da nichts durchgeht“. Bei der Aufführung entfleucht ihm dann ein entschiedenes „Die spinnen, die Römer“, was umgehend zu einer Massenschlägerei mit römischen Sicherheitskräften führt. Auch wenn am Ende das übliche Happy End mit Wildschweinverzehr steht, lernen wir aus dieser Episode, dass Nachdenken vor öffentlichen Äußerungen durchaus sinnvoll sein kann, vor allem dann, wenn die sich äußernde Person nicht über ein Minimum an Kompetenz in der Materie verfügt.