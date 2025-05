MENA rollt: Motorradsternfahrt gegen Einsamkeit

Am Samstag, 10. Mai, rollt MENA!

Das soziale Netzwerk MENA lädt am 10. Mai zur Motorradsternfahrt durch Kärnten. Die Biker starten am Vormittag in Wolfsberg, Klagenfurt, Villach und Spittal. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr beim Camping Arneitz am Faaker See. Dort werden gegen 13 Uhr alle Motorräder gesegnet, danach gibt es Livemusik mit der Band Party-Boom – für Speis und Trank ist gesorgt. Auf die Biker wartet eine Tombola mit hochwertigen Sachpreisen.