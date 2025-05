Brasilianische Klangwelt: „Music on air(port)“

Brasilianische Rhythmen am Airport, tanzen erlaubt

„Der Flughafen ist eine sehr spannende Location. So können unsere Studierenden an einem wahrlich außergewöhnlichen Ort musizieren“, erzählt GMPU-Rektor Roland Streiner. Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt freut sich auf die Zusammenarbeit: „Die Universität bringt mit ihren Studierenden aus der ganzen Welt und ihrem kulturellen Reichtum genau das mit, was auch Luftfahrt ausmacht. Einen internationalen, klanglichen Blick über Grenzen hinweg.“