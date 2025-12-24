Verwirrung um Parksysteme auf der Hohen Wand

Dabei sorgten die Parkplätze bei einigen Gästen für Verwirrung. Denn seit dem Wegfall der Mautgebühr im Jahr 2022 stehen den Besuchern verschiedene Parkplatzkategorien zur Verfügung. Vor allem beim offiziellen Naturpark-Parkplatz wussten Gäste nicht so recht, wie und wo die Gebühr zu bezahlen ist beziehungsweise ob überhaupt zu zahlen ist, weil der Schranken am Samstag offen war.