Wo zahlt man wie?

Verwirrung um Parksysteme auf der Hohen Wand

Niederösterreich
24.12.2025 09:15
Gratis parken oder nicht? Stundenweise bezahlen oder gleich für den ganzen Tag? Auf der Hohen Wand gelten unterschiedliche Tarife.
Gratis parken oder nicht? Stundenweise bezahlen oder gleich für den ganzen Tag? Auf der Hohen Wand gelten unterschiedliche Tarife.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher)

Zahlen per App, per Automat oder einfach Geld in eine Spendenbox werden? Seit dem Wegfall der Maut gibt es auf der Hohen Wand (NÖ) verschiedenste Parkplätze mit individuellen Bezahlmethoden. Nicht für alle ist klar erkennbar, wo wann bezahlt werden soll. 

0 Kommentare

Dichter Nebel im Tal, und das schon seit Tagen. Da hilft nur eins: hinauf in luftige Höhen, wo die Sonne scheint. Diese Idee hatten am Wochenende zahlreiche Besucher und besuchten die Hohe Wand im Bezirk Neunkirchen.

Dabei sorgten die Parkplätze bei einigen Gästen für Verwirrung. Denn seit dem Wegfall der Mautgebühr im Jahr 2022 stehen den Besuchern verschiedene Parkplatzkategorien zur Verfügung. Vor allem beim offiziellen Naturpark-Parkplatz wussten Gäste nicht so recht, wie und wo die Gebühr zu bezahlen ist beziehungsweise ob überhaupt zu zahlen ist, weil der Schranken am Samstag offen war.

„Ein Parkautomat war hier auch keiner zu sehen“, so ein Besucher, der sich dann am unmittelbar daneben angesiedelten Parkplatz stellte, bei dem nur eine Spendenbox aufgestellt war. 

Einer der beiden Automaten, die Ganztagestickets für den Naturpark inklusive Eintritt auf den ...
Einer der beiden Automaten, die Ganztagestickets für den Naturpark inklusive Eintritt auf den Skywalk und Parkplatz anbieten, steht direkt beim Skywalk selbst.(Bild: Doris Seebacher)
Zahlreiche Besucher nutzten das nebelige Wochenende, um auf der Hohen Wand ein bisschen Sonne zu tanken.
Zahlreiche Besucher nutzten das nebelige Wochenende, um auf der Hohen Wand ein bisschen Sonne zu tanken.(Bild: Doris Seebacher)
Beim Gashaus Postl kann einfach über App oder beim Automaten bezahlt werden.
Beim Gashaus Postl kann einfach über App oder beim Automaten bezahlt werden.(Bild: Doris Seebacher)
Der Andrang war groß – die Besucher wurden mit strahlendem Sonnenschein überrascht.
Der Andrang war groß – die Besucher wurden mit strahlendem Sonnenschein überrascht.(Bild: Doris Seebacher)
Auch die Steinböcke haben sich bereits an den Besucherandrang gewöhnt.
Auch die Steinböcke haben sich bereits an den Besucherandrang gewöhnt.(Bild: Doris Seebacher)
Am Fuße der Hohen Wand bezahlt man am Automat.
Am Fuße der Hohen Wand bezahlt man am Automat.(Bild: Doris Seebacher)
Auf diesem Parkplatz freut sich der Besitzer über freie Spenden.
Auf diesem Parkplatz freut sich der Besitzer über freie Spenden.(Bild: Doris Seebacher)
Bei den beschrankten Naturpark-Parkplätzen bezahlt man 5,50 Euro für den ganzen Tag parken ...
Bei den beschrankten Naturpark-Parkplätzen bezahlt man 5,50 Euro für den ganzen Tag parken inklusive Eintritt in den Naturpark mit Tiergehege, Streichelzoo, Skywalk etc.(Bild: Doris Seebacher)

Ein paar hundert Meter weiter: Beim Parkplatz vor dem Gasthaus „Postl“ können die Gäste einfach per App oder beim vor Ort aufgestellten Automaten bezahlen. Und beim Parkplatz am Fuße der Hohen Wand steht ein blauer Parkautomat bereit. 

Verschiedene Systeme seit Wegfall der Maut
Vonseiten des Naturparks gibt es Aufklärung: „Seit 2022 gilt ein differenziertes Parksystem, das den unterschiedlichen Eigentums- und Betreiberstrukturen Rechnung trägt. Beim Kauf eines Naturpark-Tickets um 5,50 Euro sind Attraktionen wie Tiergehege, Skywalk oder Streichelzoo inkludiert – und das Parken auf den beschrankten Plätzen. Ticketautomaten befinden sich beim Skywalk und direkt beim Naturpark Zentrum“, heißt es aus dem Naturparkbüro.

Und: „In Phasen hohen Besucherandrangs kann es aus Sicherheitsgründen vorkommen, dass der Schranken zeitweise geöffnet bleibt.“ Somit konnte am Samstag auch auf den Naturpark-Parkplätzen kostenlos geparkt werden. 

Doris Seebacher
Niederösterreich

