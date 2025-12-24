Verwirrung um Parksysteme auf der Hohen Wand

Zahlen per App, per Automat oder einfach Geld in eine Spendenbox werden? Seit dem Wegfall der Maut gibt es auf der Hohen Wand (NÖ) verschiedenste Parkplätze mit individuellen Bezahlmethoden. Nicht für alle ist klar erkennbar, wo wann bezahlt werden soll.
Dichter Nebel im Tal, und das schon seit Tagen. Da hilft nur eins: hinauf in luftige Höhen, wo die Sonne scheint. Diese Idee hatten am Wochenende zahlreiche Besucher und besuchten die Hohe Wand im Bezirk Neunkirchen.
Dabei sorgten die Parkplätze bei einigen Gästen für Verwirrung. Denn seit dem Wegfall der Mautgebühr im Jahr 2022 stehen den Besuchern verschiedene Parkplatzkategorien zur Verfügung. Vor allem beim offiziellen Naturpark-Parkplatz wussten Gäste nicht so recht, wie und wo die Gebühr zu bezahlen ist beziehungsweise ob überhaupt zu zahlen ist, weil der Schranken am Samstag offen war.
„Ein Parkautomat war hier auch keiner zu sehen“, so ein Besucher, der sich dann am unmittelbar daneben angesiedelten Parkplatz stellte, bei dem nur eine Spendenbox aufgestellt war.
Ein paar hundert Meter weiter: Beim Parkplatz vor dem Gasthaus „Postl“ können die Gäste einfach per App oder beim vor Ort aufgestellten Automaten bezahlen. Und beim Parkplatz am Fuße der Hohen Wand steht ein blauer Parkautomat bereit.
Verschiedene Systeme seit Wegfall der Maut
Vonseiten des Naturparks gibt es Aufklärung: „Seit 2022 gilt ein differenziertes Parksystem, das den unterschiedlichen Eigentums- und Betreiberstrukturen Rechnung trägt. Beim Kauf eines Naturpark-Tickets um 5,50 Euro sind Attraktionen wie Tiergehege, Skywalk oder Streichelzoo inkludiert – und das Parken auf den beschrankten Plätzen. Ticketautomaten befinden sich beim Skywalk und direkt beim Naturpark Zentrum“, heißt es aus dem Naturparkbüro.
Und: „In Phasen hohen Besucherandrangs kann es aus Sicherheitsgründen vorkommen, dass der Schranken zeitweise geöffnet bleibt.“ Somit konnte am Samstag auch auf den Naturpark-Parkplätzen kostenlos geparkt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.