Marko? „Ist doch gutes Entertainment, oder?“

Wir haben in dieser Saison eine Reihe von Rookies gesehen, die durchaus auch gute Leistungen gezeigt haben. Antonelli, Bortoleto und eben auch Hadjar – ist da vielleicht der „neue“ Verstappen dabei?

Es ist noch zu früh, das zu sagen. Aber es hat auf jeden Fall vielversprechende Leistungen gegeben. Ich würde auch noch einen Oliver Bearman dazuzählen, der sein Talent aufblitzen hat lassen. Aber ja, auch wenn ich da an einen Bortoleto denke. Der saß zunächst in einem nicht konkurrenzfähigen Auto und flog deshalb etwas unter dem Radar. Sobald das Auto besser geworden ist, hat er gezeigt, was er kann. Du musst einen Teamkollegen wie Nico Hülkenberg erst mal in einem Qualifying schlagen. Also ja, ich glaube, diese Rookies sind auf jeden Fall talentiert. Jetzt wird sich aber zeigen, wer das Zeug für ganz oben hat. In der zweiten und dritten Saison muss man richtig abliefern. Die Chance dazu haben sie auf jeden Fall – man muss aber auch sagen, dass es ein Talent wie Max Verstappen nicht häufig gibt. Aber in diesem Jahr hat jedenfalls kein Rookie eine schlechte Figur gemacht. Doch die Formel 1 ist ein hartes Geschäft. Wenn sie nicht weiter gut abliefern, werden neue Fahrer die Chance bekommen.