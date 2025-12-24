Vorteilswelt
Frage des Tages

Spenden Sie rund um Weihnachten?

Forum
24.12.2025 09:39
Weihnachten lädt zur Nächstenliebe ein
Weihnachten lädt zur Nächstenliebe ein

Weihnachten ist für viele nicht nur ein Fest der Freude, sondern auch ein Anlass, Mitgefühl zu zeigen und etwas zurückzugeben. Um bewusst  innezuhalten und an Menschen zu denken, denen es vielleicht nicht so gut geht. Unsere Frage des Tages vom 24. Dezember lautet daher: „Spenden Sie rund um Weihnachten?“

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Vielleicht unterstützen Sie schon seit Jahren eine Organisation, helfen im eigenen Umfeld oder überlegen heuer zum ersten Mal, ob und wie Sie etwas beitragen möchten. Egal ob tatkräftige Unterstützung und Hilfe, Zeit oder persönliche Gesten; jede Form der Nächstenliebe hat ihren Wert. Wie steht es mit Ihnen? Spenden Sie rund um Weihnachten?

Wir freuen uns auf Ihre Erzählungen in den Kommentaren!

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

