Weihnachten ist für viele nicht nur ein Fest der Freude, sondern auch ein Anlass, Mitgefühl zu zeigen und etwas zurückzugeben. Um bewusst innezuhalten und an Menschen zu denken, denen es vielleicht nicht so gut geht. Unsere Frage des Tages vom 24. Dezember lautet daher: „Spenden Sie rund um Weihnachten?“
Ihre Meinung zählt!
Vielleicht unterstützen Sie schon seit Jahren eine Organisation, helfen im eigenen Umfeld oder überlegen heuer zum ersten Mal, ob und wie Sie etwas beitragen möchten. Egal ob tatkräftige Unterstützung und Hilfe, Zeit oder persönliche Gesten; jede Form der Nächstenliebe hat ihren Wert. Wie steht es mit Ihnen? Spenden Sie rund um Weihnachten?
Wir freuen uns auf Ihre Erzählungen in den Kommentaren!
