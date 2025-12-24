Weihnachten ist für viele nicht nur ein Fest der Freude, sondern auch ein Anlass, Mitgefühl zu zeigen und etwas zurückzugeben. Um bewusst innezuhalten und an Menschen zu denken, denen es vielleicht nicht so gut geht. Unsere Frage des Tages vom 24. Dezember lautet daher: „Spenden Sie rund um Weihnachten?“