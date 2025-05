Plauderte Wirtz schon den Wechsel zu Bayern aus?

Beidseitiges Interesse

Mit dem holte er im Vorjahr das Double und lieferte auch in der laufenden Saison passabel ab (auch wenn sämtliche Titelchancen verspielt sind). Trotzdem dürfte den Supertechniker Bayern München reizen. Dass der deutsche Rekordmeister Wirtz haben will, gilt als offenes Geheimnis. Und die umgekehrte grundsätzliche Bereitschaft dürfte auch gegeben sein. So will die „Bild“ zuletzt etwa in Erfahrung gebracht haben, dass Wirtz seinem (Noch-)Trainer Xabi Alonso darüber informiert habe, zu keinem Klub wechseln zu wollen – außer zu Bayern München. Interesse an den Diensten des Filigrandribblers soll dem Vernehmen nach ja halb Europa bekundet haben.