Altstadtlokal von Burgerkette steht weiterhin leer

Seit einem Jahr steht das Geschäftslokal in der Getreidegasse 26 schon leer. Ein Nachmieter hat sich seit dem überraschenden Rückzug der Burgerkette McDonald’s zum Jahresende 2023 noch immer nicht gefunden. Zuletzt wollte eine anderer Burgerbrater im ehemaligen Schnellimbiss-Lokal in der Salzburger Altstadt einziehen. Die US-Kette Five Guys zeigte Interesse, der Burger-Deal schien fix. Nun dürfte sich dieser zerschlagen haben. Das Lokal in der Getreidegasse ist wieder zur Vermietung angeboten.