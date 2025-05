Wo sich Österreicher für romantische Dates treffen

Mehr als zwei Millionen Österreicher sind single, viele von ihnen möchten das gerne ändern. Den meisten bleibt Dating, also sich mit verschiedenen Menschen zu verabreden, nicht erspart. Man trifft sich also so lange mit potenziellen Kandidaten, bis man den oder die Richtige/n gefunden hat. Viele nutzen zu diesem Zwecke Apps, andere setzen auf den Arbeitsplatz, die Diskothek oder Kuppelei durch Freunde. Eine zentrale Frage, die beim Dating ständig aufkommt, ist aber: Wo sollen wir uns treffen?