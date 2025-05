Die FIS greift durch! „Ist absolut zu befürworten“

Knochenbrüche, schwerste Knieverletzungen, Kopfverletzungen samt künstlichem Koma – die Liste der Schwerverletzten war auch im abgelaufenen Ski-Winter lange. Zu lange. Das sieht auch der Weltverband FIS ein, greift in Form eines Sicherheitspaketes durch. So wird die Airbag-Pflicht für Speed-Rennen auch ihrem Namen gerecht, tatsächlich eine Pflicht. Bisher gab es die Möglichkeit von Ausnahmeregelungen. Was bei den Herren etwa 40 Athleten taten, dies mit der schlechten Passform und dem eingeschränkten Bewegungsradius argumentierten.