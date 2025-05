Wien & Berlin: Gemeinsam gegen illegale Migration

Berlin will Asylpolitik in EU umkrempeln

Die Erhöhung der Aufgriffe an der Grenze mit mehr Polizeikräften diene dem gemeinsamen Ziel, in Europa die Migrationspolitik vom Kopf auf die Füße zu stellen, betonte seinerseits auch Dobrindt. „Wir sehen, dass wir gleichgerichtete Interessen in Europa haben, wenn es darum geht, die Sicherheit zu stärken und Maßnahmen gegen die illegale Migration zu unternehmen“, sagte er.