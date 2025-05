Gogl-Walli bei Diamond-League-Start Sechste

Heuer hatte sie wegen einer Verletzung zu Jahresbeginn nur ein Einzelrennen in der Hallen-Saison (Staatsmeisterschaften in Linz) bestritten und ihren geplanten Start bei der Hallen-WM in China ausgelassen. Deshalb absolvierte sie in Doha ihr erstes großes Einzelrennen seit Anfang September 2024. Damals hatte sie in Zürich den Uralt-Rekord von Karolina Käfer auf 50,60 Sekunden verbessert und vier Tage später in Bellinzona bei Wind und Regen den großartigen zweiten Platz in 51,39 Sekunden belegt. Beim „Weltklasse“-Meeting in Zürich war der 400-m-Lauf aber kein offizieller Bewerb der Diamond League.