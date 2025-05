Vom Sängerknaben zum Videospiel-Komponisten

Matthias Waldner empfängt uns inmitten diverser, bunt blinkender musikalischer Gerätschaften, Mikrofone und Monitore in seinem Maria Enzersdorfer Studio. „Es sieht aus wie in einem Media-Markt oder Gamestop“, verweist er schmunzelnd auf die vielen Actionfiguren und diversen Poster von Videospielen an der Wand.