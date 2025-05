10 Häftlingen gelang Flucht aus US-Gefängnis

Bei der routinemäßigen Zählung am Freitagmorgen in einem Gefängnis in New Orleans ist aufgefallen, dass elf Häftlinge aus der Haftanstalt geflüchtet waren. Von zehn fehlt immer noch jede Spur. Die Kriminellen entkamen durch ein Loch in der Wand – darüber hatten die Ausbrecher den Ermittlern eine Kritzelei hinterlassen: „Zu leicht, LoL“.