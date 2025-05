Sind Stadtmenschen offener als Leute vom Land?

Ich komme aus einem kleinen österreichischen Bergdorf, habe im Laufe meines Lebens aber in größeren Städten gewohnt. Und es war nie die sprichwörtliche Enge, welche viele Provinzgebürtige verspüren, die mich in die „große Stadt“ gezogen hat, sondern vielmehr die Neugier auf Anderes und Neues. Was ich in diesen Großstädten jedoch immer beobachten konnte und miterlebt habe, das war ein Dorfdenken ihrer Bewohner innerhalb ihres jeweiligen Wohnbezirks oder Grätzls, das sich gar nicht sonderlich von jenem in meinem alpinen Heimatdorf unterschied.