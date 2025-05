Meister! Ried ist zurück in der Bundesliga

Die SV Ried gibt nach zweijähriger Abwesenheit kommende Saison ihr Comeback in der Fußball-Bundesliga. Die Innviertler fixierten am Freitag in der 2. Liga in der vorletzten Runde den Aufstieg und fiebern bereits jetzt ihrer 24. Saison im Oberhaus entgegen. Mit Maximilian Senft ist noch jener Trainer im Amt, mit dem die Rieder 2023 abgestiegen waren. Das Vertrauen in den 35-Jährigen zahlte sich aus, er schloss das auf zwei Jahre anberaumte Aufstiegsvorhaben erfolgreich ab.