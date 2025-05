Trotz Sieges: Horn muss aus zweiter Liga absteigen

Stripfing war in der Generali Arena ab der 13. Minute in Überzahl, nachdem Lustenaus Seydou Diarra aufgrund eines Foulvergehens mit Rot vom Platz musste. Dario Pecirep (42.) schoss die Niederösterreicher nach Vorarbeit von Marco Djuricin schließlich voran. Djuricin selbst (71.) besorgte die Vorentscheidung. In der letzten Runde können die Stripfinger noch an Voitsberg und Lustenau vorbeiziehen. Der Drittletzte steigt nur dann ab, sollte es aus den Regionalligen doch drei Aufsteiger geben.