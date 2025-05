Bleibt Burgstaller doch bei Rapid? „Muss passen!“

„Es gibt keinen schöneren Job“

Für den Angreifer, der gegen Sturm seine 211. Partie für Rapid bestreitet, war es kein leichter Schritt. „Der Sonntag war so ein klassisches Zeichen. Du spielst wieder von Anfang an. Du gewinnst, du schießt ein Tor. Das ist das Derby. Natürlich wirst du solche Spiele immer vermissen“, spielte Burgstaller auf den 2:1-Erfolg gegen die Wiener Austria an. „Es gibt keinen schöneren Job.“ Aber er sei froh, wie er jetzt gesundheitlich dastehe – keine Selbstverständlichkeit nach den schweren Kopfverletzungen in Folge eines körperlichen Angriffs in Wien im Dezember.