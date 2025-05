„Die Austria kann ihre tolle Saison noch krönen“

Dort ist es immer schwierig, musst du für den Erfolg stets kämpfen“, weiß Austria-Legende Alex Grünwald. Der mit elf Treffern das torgefährlichste Veilchen gegen den WAC ist, dabei auf packende Duelle zurückblicken kann. „Die Fans peitschten uns nach vorne – besonders in der Fremde. Denn im Lavanttal ist das Stadion eben kein Hexenkessel, da schwebst du nicht wie in ein Derby rein. Die Energie haben wir mit der Zeit aber trotzdem aufgebaut“, meint Grünwald. Viel Energie wird die Austria auch am Sonntag bei der Kühbauer-Truppe brauchen.