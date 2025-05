Chips-Check: Damit knuspern Sie sich glücklich!

Wer kennt es nicht: Man sitzt gemütlich auf der Couch, nuckelt an seinem Bierfläschchen und schiebt genüsslich und unaufhaltsam Chips in die Futterluke. Erstaunlich schnell leert sich die Packung, die letzten Brösel werden mit etwas Spucke an den Fingern noch aus der Tüte gefummelt. 600 Kalorien bei kleinen Packungen sind rasch auf die Hüften geschnallt, handelsübliche Tüten mit 200 Gramm überschreiten die 1000er-Kalorienmarke ohne Mühe.