Minnesota holt harte Konkurrenz für Marco Rossi

Der 21-jährige Stürmer war in der abgelaufenen Saison in der KHL im Einsatz, für Magnitogorsk gelangen ihm in 46 Spielen 25 Punkte. Jurow – als Nummer 24 im Draft gezogen – spielt auf der Position des Centers, auf der bei Wild auch Marco Rossi agiert. Die Zukunft des Vorarlbergers in Minnesota scheint aktuell offen.