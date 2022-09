Australien diskutiert bereits seine Staatsform

Albanese rief zur Zurückhaltung auf, obwohl er seit langem als Republikaner bekannt ist. „Heute ist kein Tag für Politik“, sagte er im australischen Radio. Vielmehr sollten die Verdienste von Queen Elizabeth II. als australisches Staatsoberhaupt gewürdigt werden. Der Regierungschef ehrte die verstorbene Königin in einer Videobotschaft. Am Abend soll die berühmte Oper von Sydney zu Ehren der Queen speziell beleuchtet werden, in der Kathedrale St. Andrew wurden Kondolenzbücher aufgelegt.