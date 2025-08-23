Überraschung: Kombi-Star wechselt zum Skispringen!

Emotionale Szenen nach plötzlichem Rauswurf
Eiskalt aussortiert
Gyda Westvold Hansen sucht sich in der neuen Saison eine neue sportliche Herausforderung.
Die 26-fache Siegerin im Weltcup der Nordischen Kombination wird ab sofort als Skispringerin um große Erfolge kämpfen, wie der norwegische Verband verlautete.
Das ist der Grund
Dadurch will sich die 23-Jährige den Traum von der Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 erfüllen. In Mailand und Cortina ist die Nordische Kombination der einzige Bewerb, der nur für Männer stattfindet.
Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2021 in Oberstdorf hatte sich Westvold Hansen zur ersten Weltmeisterin in der Nordischen Kombination gekürt. Zwei Jahre später war die Norwegerin auch bei der WM in Planica nicht zu schlagen.
Kommentare
