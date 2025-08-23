„Das ist ein Angriff auf das soziale Steuersystem“

Die Industrie führt häufig an, dass sich Mehrarbeit wegen unseres Steuersystems zu wenig lohne. Richtig ist: Wer sein Bruttogehalt von 2000 auf 4000 Euro verdoppelt, bekommt netto nur 71 Prozent mehr. „Doch das lässt die Pensionsansprüche außer Acht. Diese steigen um 108 Prozent. Teiber sieht einen „Angriff auf das soziale progressive Steuersystem“. Denn das Problem wäre in letzter Konsequenz nur mit einer Flat Tax lösbar. Dann müssten Niedrigverdiener gleich viel wie Spitzenverdiener prozentuell abgeben.