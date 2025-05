Tweng ist selbst Bauherr bei Generationen-Wohnen

Die Gemeinde verzichtet auf einen Bauträger und tritt selbst als Bauherr auf. So will man auch Einfluss auf den Mietpreis haben und zunehmende Abwanderung verhindern. Kaml: „Wir wollen es so schlank wie möglich machen.“ 1,3 Millionen Euro werden investiert. Rund ein Drittel davon wird frei finanziert. Unterstützung kommt aus der Wohnbauförderung.