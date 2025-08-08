Schnöll: „So gewinnt man kein Fußballspiel!“

Die 1:3-Niederlage im Pongau-Derby gegen St. Johann machte Bischofshofens Trainer Thomas Schnöll ratlos. Fehlpässe und eine nicht ausreichende Einstellung bemängelte der Übungsleiter nach der Partie deutlich. „Meine Führungsspieler waren einfach nicht bereit, voranzugehen. 25 Minuten guter Fußball reichen einfach nicht aus. Nach unserem Ausgleich haben wir komplett den Faden verloren und auch außergewöhnlich viele Fehlpässe gespielt“, ärgerte sich Schnöll im Gespräch mit der „Krone“. „So kann man nicht nur ein Derby, sondern absolut gar kein Fußballspiel gewinnen“, stellte er klar.