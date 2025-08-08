Schnöll: „So gewinnt man kein Fußballspiel!“

Nein, das hatte er sich sicher ganz anders vorgestellt. Die 1:3-Derbyschlappe in St. Johann lag Bischofshofens Trainer Thomas Schnöll schwer im Magen. Der 33-Jährige kritisierte nach der Partie vor allem seine Führungsspieler.
Die 1:3-Niederlage im Pongau-Derby gegen St. Johann machte Bischofshofens Trainer Thomas Schnöll ratlos. Fehlpässe und eine nicht ausreichende Einstellung bemängelte der Übungsleiter nach der Partie deutlich. „Meine Führungsspieler waren einfach nicht bereit, voranzugehen. 25 Minuten guter Fußball reichen einfach nicht aus. Nach unserem Ausgleich haben wir komplett den Faden verloren und auch außergewöhnlich viele Fehlpässe gespielt“, ärgerte sich Schnöll im Gespräch mit der „Krone“. „So kann man nicht nur ein Derby, sondern absolut gar kein Fußballspiel gewinnen“, stellte er klar.
Der BSK geriet beim TSV früh in Rückstand, ehe Kahrimanović mit einem Traumtor ausglich. Noch vor der Pause fiel jedoch das 1:2 aus Sicht des Landescup-Finalisten. Ein Distanzschuss von Sendlhofer setzte nach dem Seitenwechsel den Deckel auf die Partie.
Aufbaugegner Adnet?
In Bischofshofen will man jedoch nicht allzu lange hadern, denn kommendes Wochenende gastiert Altach II. Am Mittwoch geht es im Cup nach Adnet. Und bis dahin? „Ich brauche sicher nicht dazwischenhauen. Viel wichtiger ist es, die Jungs jetzt wieder aufzurichten.“
