Klare Pleite auf dem Rasen, Kantersieg im Block

Nach der Schweigeminute für den am Freitag verstorbenen Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner waren die Rollen zunächst nicht ganz so klar verteilt wie auf den Rängen. Zwar hatten die Hausherren schnell gute Chancen auf die Führung gehabt, die Gäste aus Maxglan kamen nach anfänglicher Nervosität aber auch zu ihren Möglichkeiten. Zweimal Denizcan Cosgun und einmal Neuzugang Daniel Bares, der gleich in der Startelf stand, brachten den Ball aber nicht im Tor unter. Dazu hätte es auch einen Handelfmeter für den Außenseiter geben können.