Kampf um Finanzen in den Salzburger Gemeinden

Doppelt so viele Gemeinden wie noch im vergangenen Jahr könnten heuer finanzielle Hilfe vom Land brauchen, um über die Runden zu kommen. 13 Orte haben in Salzburg den Finanzausgleich beantragt. Im vergangenen Jahr waren noch sechs Kommunen – Ebenau, Hüttschlag, Rauris, Stuhlfelden, St. Andrä und Thomatal – betroffen. Steigende Ausgaben in allen Bereichen und sinkende Erträge aus Steuereinnahmen des Bundes machen es den Orten zunehmend schwer. Jetzt könnte es auch größere Orte, wie etwa Neumarkt erwischen. Fix ist das allerdings noch nicht. Denn derzeit prüfen die Experten der Gemeindeaufsicht die Finanzen der betroffenen Orte genau. „Da kann es sein, dass der eine oder andere noch die Kurve kratzt“, heißt es aus dem Büro von Landesvize Stefan Schnöll (ÖVP).