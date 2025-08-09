Schon 15 Kilometer lange Blechkolonne nach Unfall

Auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg ist in beiden Fahrtrichtungen bereits mit teils deutlichen Verzögerungen zu rechnen. Ein Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen sorgte in Richtung Norden für lange Wartezeiten. In Richtung Süden ist der Reiseverkehr vor allem in Kärnten zur Blechlawine geworden.
Im Reiseverkehr auf der A10 sorgten seit den Vormittagsstunden zwei Unfälle und starker Urlauberverkehr durch Salzburg und Kärnten für Stau. Dieses Wochenende steht aber vor allem im Zeichen der Rückreise aus dem Süden und in Richtung Deutschland.
So kam es gegen 10 Uhr beim Knoten Salzburg-Süd/Grödig zu einem Verkehrsunfall. Rund 15 Kilometer Stau in Fahrtrichtung Norden war die Folge. Ebenso sorgte ein defekter Pkw beim Paß Lueg/Werfen bzw. beim Tauerntunnel für Einschränkungen auf der Fahrbahn.
Reiseverkehr sorgt in Kärnten für Wartezeiten
Gegen 12.30 Uhr mussten Autofahrer in Richtung Norden mit bis zu eineinhalb Stunden Zeitverlust zwischen Villach und dem Walserberg rechnen. Am Vormittag hieß es laut ÖAMTC vor dem Karawankentunnel bereits eineinhalb Stunden warten bei der Ausreise, bei der Einreise 45 Minuten, Tendenz steigend.
In den Süden floss der Verkehr weitgehend in Bahnen. Zwar kam es immer wieder zu leichten Verzögerungen, jedoch lichteten sich die kleinen Staus jeweils rasch. Der Zeitverlust betrug um die Mittagszeit rund 20 Minuten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.