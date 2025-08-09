Vorteilswelt
Megastau in Salzburg

Schon 15 Kilometer lange Blechkolonne nach Unfall

Salzburg
09.08.2025 13:07
(Symbolbild)

Auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg ist in beiden Fahrtrichtungen bereits mit teils deutlichen Verzögerungen zu rechnen. Ein Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen sorgte in Richtung Norden für lange Wartezeiten. In Richtung Süden ist der Reiseverkehr vor allem in Kärnten zur Blechlawine geworden. 

Im Reiseverkehr auf der A10 sorgten seit den Vormittagsstunden zwei Unfälle und starker Urlauberverkehr durch Salzburg und Kärnten für Stau. Dieses Wochenende steht aber vor allem im Zeichen der Rückreise aus dem Süden und in Richtung Deutschland. 

So kam es gegen 10 Uhr beim Knoten Salzburg-Süd/Grödig zu einem Verkehrsunfall. Rund 15 Kilometer Stau in Fahrtrichtung Norden war die Folge. Ebenso sorgte ein defekter Pkw beim Paß Lueg/Werfen bzw. beim Tauerntunnel für Einschränkungen auf der Fahrbahn.

Reiseverkehr sorgt in Kärnten für Wartezeiten 
Gegen 12.30 Uhr mussten Autofahrer in Richtung Norden mit bis zu eineinhalb Stunden Zeitverlust zwischen Villach und dem Walserberg rechnen. Am Vormittag hieß es laut ÖAMTC vor dem Karawankentunnel bereits eineinhalb Stunden warten bei der Ausreise, bei der Einreise 45 Minuten, Tendenz steigend.

Lesen Sie auch:
Eine zweite Reisewelle aus Deutschland droht auf Salzburg zuzurollen.
Reisewelle rollt
Wieder Staugefahr durch zweites Bayern-Wochenende
09.08.2025
Geduldsprobe
Mega-Stau in den Süden war zig Kilometer lang
02.08.2025
Abfahrtssperren kommen
Nun macht es Bayern Österreich an der A8 nach
08.08.2025

In den Süden floss der Verkehr weitgehend in Bahnen. Zwar kam es immer wieder zu leichten Verzögerungen, jedoch lichteten sich die kleinen Staus jeweils rasch. Der Zeitverlust betrug um die Mittagszeit rund 20 Minuten.

