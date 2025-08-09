Schon 15 Kilometer lange Blechkolonne nach Unfall

Auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg ist in beiden Fahrtrichtungen bereits mit teils deutlichen Verzögerungen zu rechnen. Ein Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen sorgte in Richtung Norden für lange Wartezeiten. In Richtung Süden ist der Reiseverkehr vor allem in Kärnten zur Blechlawine geworden.