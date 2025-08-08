Festspiel-Premiere lief etwas anders als erwartet

Die Premiere der Oper „Drei Schwestern“ stand am Freitagabend bei den Festspielen an. Statt der drei Damen gab‘s für das Publikum jedoch drei Herren. Die Countertenöre Cameron Shahbazi, Aryeh Nussbaum Cohen und Dennis Orellana übernahmen die Titelrollen.
Eine Oper, die fast gänzlich ohne Frauen auf der Bühne auskommt, stand am Freitagabend für die Festspielbesucher am Premieren-Programm. Schwierig, denn es drehte sich dabei um die „Drei Schwestern“, basierend auf dem gleichnamigen Schauspiel von Anton Tschechow. Gesungen wurden die besagten Schwestern in der Festspiel-Produktion unter der Regie von Evgeny Titov von drei Countertenören. Also Männern, mit ungewöhnlich hoher, frauenähnlicher Stimmlage.
Wer am Freitag die Brille oder den Operngucker zuhause vergessen hatte, der brauchte sich immerhin keine Sorgen zu machen. Denn rein akustisch betrachtet, konnte man keinen Unterschied bemerken. Auch optisch mussten sich die drei jungen Hauptakteure den weiblichen Schönheitsidealen anpassen: In Stöckelschuhen, Mieder und Reifrock ging es die mit Feuer-Elementen gespickte Bühne in der Felsenreitschule eifrig rauf und runter.
Flott in der Hofstallgasse unterwegs war vor der Premiere auch Ex-Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler. Tarnen und Täuschen stand auch bei ihr am Programm – besser gesagt am Ausweis: Das etwas ältere Passfoto darauf dürfte noch aus der aktiven Zeit Rabl-Stadlers an der Spitze des Kulturfestivals stammen. „Der ist aber echt“, versicherte sie schlagfertig wie immer.
