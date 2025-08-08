Festspiel-Premiere lief etwas anders als erwartet

Eine Oper, die fast gänzlich ohne Frauen auf der Bühne auskommt, stand am Freitagabend für die Festspielbesucher am Premieren-Programm. Schwierig, denn es drehte sich dabei um die „Drei Schwestern“, basierend auf dem gleichnamigen Schauspiel von Anton Tschechow. Gesungen wurden die besagten Schwestern in der Festspiel-Produktion unter der Regie von Evgeny Titov von drei Countertenören. Also Männern, mit ungewöhnlich hoher, frauenähnlicher Stimmlage.