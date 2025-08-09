Radfahrer landen im Pinzgau und Lungau im Spital

First Responder am Unfallort

Im Lungau kam es am Abend zu einem weiteren Unfall. Eine Rennradfahrerin aus Deutschland war von St. Michael kommend in Richtung Katschberghöhe unterwegs. Eine Slowakin, die mit ihrem Auto unterwegs war, erfasst die 40-jährige Sportlerin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug. Infolge des Aufpralls kam es zu einem Überschlag, wobei die Radfahrerin stürzte und verletzt auf der Fahrbahn liegen blieb.