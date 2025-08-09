Radfahrer landen im Pinzgau und Lungau im Spital

In Bruck an der Glocknerstraße und in St. Michael im Lungau waren gleich mehrere Fahrradfahrer in Unfälle verwickelt. Im Lungau touchierte ein Pkw eine Rennradlerin, im Pinzgau kollidierten drei Radfahrer miteinander.
Gestern, Freitag, kam es am Tauernradweg in Bruck an der Glocknerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Radfahrern. Eine 45-jährige Deutsche stand um die Mittagszeit mit ihrem Fahrrad am Rand des Radweges und wollte in Richtung Bruck weiterfahren. Dabei übersah sie, laut eigenen Angaben, zwei entgegenkommende einheimische Rennradfahrer, die hintereinander Richtung Kaprun unterwegs waren.
Die 60-Jährige, die vorne fuhr, wurde von der deutschen Lenkerin gestreift, kam zu Sturz und wurde leicht verletzt. Ihr 63-jähriger Ehepartner kollidierte frontal mit der entgegenkommenden Radfahrerin. Er wurde von Rettungskräften ins Tauernklinikum Zell am See gebracht. Die Ehepartnerin suchte selbstständig eine ärztliche Behandlung auf. Die deutsche Radfahrerin blieb unverletzt.
First Responder am Unfallort
Im Lungau kam es am Abend zu einem weiteren Unfall. Eine Rennradfahrerin aus Deutschland war von St. Michael kommend in Richtung Katschberghöhe unterwegs. Eine Slowakin, die mit ihrem Auto unterwegs war, erfasst die 40-jährige Sportlerin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug. Infolge des Aufpralls kam es zu einem Überschlag, wobei die Radfahrerin stürzte und verletzt auf der Fahrbahn liegen blieb.
Ein First Responder übernahm die Erstversorgung der Verletzten, ehe sie vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landesklinikum Tamsweg eingeliefert wurde. Ein durchgeführter Alkomattest bei der 37-jährigen PKW-Lenkerin verlief negativ. Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
