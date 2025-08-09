Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehrere Verletzte

Radfahrer landen im Pinzgau und Lungau im Spital

Salzburg
09.08.2025 14:00
(Symbolbild)
(Symbolbild)(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

In Bruck an der Glocknerstraße und in St. Michael im Lungau waren gleich mehrere Fahrradfahrer in Unfälle verwickelt. Im Lungau touchierte ein Pkw eine Rennradlerin, im Pinzgau kollidierten drei Radfahrer miteinander.

0 Kommentare

Gestern, Freitag, kam es am Tauernradweg in Bruck an der Glocknerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Radfahrern. Eine 45-jährige Deutsche stand um die Mittagszeit mit ihrem Fahrrad am Rand des Radweges und wollte in Richtung Bruck weiterfahren. Dabei übersah sie, laut eigenen Angaben, zwei entgegenkommende einheimische Rennradfahrer, die hintereinander Richtung Kaprun unterwegs waren.

Die 60-Jährige, die vorne fuhr, wurde von der deutschen Lenkerin gestreift, kam zu Sturz und wurde leicht verletzt. Ihr 63-jähriger Ehepartner kollidierte frontal mit der entgegenkommenden Radfahrerin. Er wurde von Rettungskräften ins Tauernklinikum Zell am See gebracht. Die Ehepartnerin suchte selbstständig eine ärztliche Behandlung auf. Die deutsche Radfahrerin blieb unverletzt.

Lesen Sie auch:
Der Streit eskalierte außerhalb des Festszelts (Symbolbild)
In Seekirchen
Tritte gegen Kopf! Streit vor Bierzelt eskaliert
09.08.2025
Mehrere Verletzte
Reisebus und Pkw kollidierten auf der Westautobahn
09.08.2025
Schwerverletzte Person
Rettungseinsatz beim Badesee in Kuchl
08.08.2025

First Responder am Unfallort
Im Lungau kam es am Abend zu einem weiteren Unfall. Eine Rennradfahrerin aus Deutschland war von St. Michael kommend in Richtung Katschberghöhe unterwegs.  Eine Slowakin, die mit ihrem Auto unterwegs war, erfasst die 40-jährige Sportlerin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug. Infolge des Aufpralls kam es zu einem Überschlag, wobei die Radfahrerin stürzte und verletzt auf der Fahrbahn liegen blieb.

Ein First Responder übernahm die Erstversorgung der Verletzten, ehe sie vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landesklinikum Tamsweg eingeliefert wurde. Ein durchgeführter Alkomattest bei der 37-jährigen PKW-Lenkerin verlief negativ. Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
217.619 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
201.749 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
141.466 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1504 mal kommentiert
Archivbild
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1463 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1219 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf