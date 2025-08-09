19-jähriger Raser ist seinen Probeführerschein los

Bei Schwerpunktkontrollen in der Nacht auf Samstag konnte die Polizei in Salzburg einige Verkehrssünder dingfest machen. Darunter auch einen 19-jährigen, syrischen Probeführerscheinbesitzer, der doppelt so schnell unterwegs war, wie eigentlich erlaubt.
Bei Verkehrskontrollen in der Nacht auf Samstag im Stadtgebiet Salzburg und im Bezirk Salzburg-Umgebung haben Polizisten 41 Anzeigen wegen Verwaltungsübertretungen erstattet und 24 Organmandate ausgestellt.
Geahndet wurden unter anderem Verstöße gegen die Gurtpflicht, Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung, fehlende Kindersicherung, Geschwindigkeitsüberschreitungen, vermeidbarer Lärm sowie Alkohol am Steuer.
Einem 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus Syrien, der in Salzburg lebt, wurde die Lenkberechtigung vorläufig entzogen, nachdem er auf der Innsbrucker Bundesstraße die erlaubten 50 km/h um 67 km/h überschritten hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt, auch er wird angezeigt.
