Reisebus und Pkw kollidierten auf der Westautobahn

Aus noch unbekannter Ursache kollidierten am Freitag, gegen 14.30 Uhr, ein mit 47 Personen besetzter Reisebus und ein Pkw auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Wien bei Wals-Siezenheim. Der Bus war auf den Pkw aufgefahren und hatte diesen auf den Pannenstreifen gedrückt.