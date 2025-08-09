Reisebus und Pkw kollidierten auf der Westautobahn

Zu einer Totalsperre der Fahrspur Richtung Wien kam es am Freitagnachmittag auf der Westautobahn (A1) zwischen Walserberg und Knoten Salzburg: Ein Reisebus war auf einen Pkw aufgefahren.
Aus noch unbekannter Ursache kollidierten am Freitag, gegen 14.30 Uhr, ein mit 47 Personen besetzter Reisebus und ein Pkw auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Wien bei Wals-Siezenheim. Der Bus war auf den Pkw aufgefahren und hatte diesen auf den Pannenstreifen gedrückt.
Die drei Insassen des Autos erlitten durch den Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.
Auch zwei Passagiere des Reisebusses begaben sich mit Verletzungen unbestimmten Grades in ärztliche Behandlung. Sie taten dies jedoch selbständig.
Am Pkw entstand Totalschaden, am Bus ein Sachschaden im Frontbereich. Mit den Lenkern durchgeführte Alkotests verliefen negativ. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen, so die Polizei.
Neben der Asfinag und Polizei waren auch Rettung, Notarzthubschrauber sowie die Feuerwehr Wals-Siezenheim mit dem Löschzug aus Wals vor Ort.
