St. Johann sichert sich Derby-Sieg in Westliga

In einem unglaublich hitzigen Pongau-Derby sicherte sich St. Johann am Freitagabend den Sieg. Gegen Bischofshofen gewann die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Scherer mit 3:1 (2:1). Schon am Samstag stehen in der Regionalliga weitere Duelle an.
War das hitzig! Das erste Pongau-Derby der Saison sicherte sich Freitagabend St. Johann. Gegen Bischofshofen setzte sich die Mannschaft von Trainer Andreas Scherer mit 3:1 durch, musste dafür aber lange kämpfen. Ein Doppelpack von Kosakiewic und ein Sendlhofer-Distanzhammer fixierten schlussendlich aber die Vorherrschaft im Pongau. Für den BSK schrieb lediglich Kahrimanovic an, der per Außenrist für das zwischenzeitliche 1:1 sorgte.
So kann man nicht nur ein Derby, sondern kein einziges Fußballspiel gewinnen
Thomas Schnöll, BSK-Trainer
„Wir haben von Beginn an eine extreme Leidenschaft und Intensität an den Tag gelegt und dem Gegner gezeigt, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Bischofshofen hatte eigentlich kaum echte Torchancen“, sagte TSV-Trainer Scherer nach Schlusspfiff. Auf der Gegenseite war man hingegen maßlos enttäuscht. „So kann man nicht nur ein Derby, sondern kein einziges Fußballspiel gewinnen“, ärgerte sich BSK-Coach Thomas Schnöll über die Nullrunde beim Nachbarn.
Grünau gastiert in Saalfelden
Schon morgen stehen drei weitere Salzburger Westligisten am Platz. Aufsteiger Seekirchen trifft auf Lustenau, Saalfelden erwartet Grünau. „Ein sehr schwerer Gegner, der vor allem spielerisch stark ist. Weil sie gegen Dornbirn gewonnen haben, sind sie klar im Vorteil“, hält Trainer Klausner nur wenig von der längeren Pause der Pinzgauer durch das spielfreie Auftaktwochenende.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.