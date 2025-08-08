St. Johann sichert sich Derby-Sieg in Westliga

„Wir haben von Beginn an eine extreme Leidenschaft und Intensität an den Tag gelegt und dem Gegner gezeigt, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Bischofshofen hatte eigentlich kaum echte Torchancen“, sagte TSV-Trainer Scherer nach Schlusspfiff. Auf der Gegenseite war man hingegen maßlos enttäuscht. „So kann man nicht nur ein Derby, sondern kein einziges Fußballspiel gewinnen“, ärgerte sich BSK-Coach Thomas Schnöll über die Nullrunde beim Nachbarn.