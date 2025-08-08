Vorteilswelt
BSK bedient!

St. Johann sichert sich Derby-Sieg in Westliga

Salzburg: Sport-Nachrichten
08.08.2025 21:19
Großer Jubel in St. Johann nach dem Derby-Sieg gegen Bischofshofen.
Großer Jubel in St. Johann nach dem Derby-Sieg gegen Bischofshofen.(Bild: zVg)

In einem unglaublich hitzigen Pongau-Derby sicherte sich St. Johann am Freitagabend den Sieg. Gegen Bischofshofen gewann die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Scherer mit 3:1 (2:1). Schon am Samstag stehen in der Regionalliga weitere Duelle an.

War das hitzig! Das erste Pongau-Derby der Saison sicherte sich Freitagabend St. Johann. Gegen Bischofshofen setzte sich die Mannschaft von Trainer Andreas Scherer mit 3:1 durch, musste dafür aber lange kämpfen. Ein Doppelpack von Kosakiewic und ein Sendlhofer-Distanzhammer fixierten schlussendlich aber die Vorherrschaft im Pongau. Für den BSK schrieb lediglich Kahrimanovic an, der per Außenrist für das zwischenzeitliche 1:1 sorgte.

So kann man nicht nur ein Derby, sondern kein einziges Fußballspiel gewinnen

Thomas Schnöll, BSK-Trainer

„Wir haben von Beginn an eine extreme Leidenschaft und Intensität an den Tag gelegt und dem Gegner gezeigt, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Bischofshofen hatte eigentlich kaum echte Torchancen“, sagte TSV-Trainer Scherer nach Schlusspfiff. Auf der Gegenseite war man hingegen maßlos enttäuscht. „So kann man nicht nur ein Derby, sondern kein einziges Fußballspiel gewinnen“, ärgerte sich BSK-Coach Thomas Schnöll über die Nullrunde beim Nachbarn.

Grünau gastiert in Saalfelden
Schon morgen stehen drei weitere Salzburger Westligisten am Platz. Aufsteiger Seekirchen trifft auf Lustenau, Saalfelden erwartet Grünau. „Ein sehr schwerer Gegner, der vor allem spielerisch stark ist. Weil sie gegen Dornbirn gewonnen haben, sind sie klar im Vorteil“, hält Trainer Klausner nur wenig von der längeren Pause der Pinzgauer durch das spielfreie Auftaktwochenende.

Mathias Funk
