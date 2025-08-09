So schlecht steht es um Jugendliche in Salzburg

Ein weiteres Problem sieht AK-Präsident Peter Eder vor allem in unbesetzten Schularztstellen und zu wenig aktiven Schulpsychologinnen. Gemeinsam mit einem schlechten Kassenangebot der psychologischen Betreuung und langen Wartezeiten führe das zu massiven Problemen. „Habe es satt zu hören, die Jungen sind faul“„Ich habe es satt, von der Wirtschaft zu hören, die Jungen sind faul“, redet sich Eder in Rage. Ständig werde hier nur von den Vorsorgekosten geredet – nicht vom Nutzen. „Der gelernte Österreicher kennt zudem eher die Behandlung als die Prävention.“