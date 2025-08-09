Tritte gegen Kopf! Streit vor Bierzelt eskaliert

Bei einem Bierzelt in Seekirchen-Schöngumprechting eskalierte in der Nacht auf heute, Samstag, ein Streit. Zwei Einheimische und ein junger 18-jähriger Flachgauer gerieten aneinander.
In den frühen Morgenstunden kam es auf einem Wiesenparkplatz vor einem Bierzelt zu einer Auseinandersetzung. Ein zunächst verbal geführter Streit zwischen einem 18-Jährigen sowie zwei Einheimischen im Alter von 22 und 23 Jahren eskalierte. Es flogen die Fäuste!
Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung stürzte der 18-Jährige dann zu Boden, woraufhin er von den beiden Kontrahenten durch Fußtritte gegen den Kopf verletzt wurde. Der junge Mann, ebenfalls aus dem Flachgau, wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum Salzburg eingeliefert.
Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zu den Hintergründen des Vorfalls wurden aufgenommen.
Kommentare
