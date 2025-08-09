Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stolperstart perfekt

Liefering-Trainer: „Das ist nicht akzeptabel“

Salzburg
09.08.2025 18:04
Kampf um jeden Ball zwischen FC Lieferings Moser (li.) und Music.
Kampf um jeden Ball zwischen FC Lieferings Moser (li.) und Music.(Bild: GEPA)

Der Stolperstart des FC Liefering ist perfekt. Der Kooperationsklub des FC Red Bull Salzburg kam bei Rapid II nicht über ein mageres 1:1 hinaus. Wie im Auftaktspiel gegen Austria Lustenau (0:4) verschliefen die Jungbullen die ersten Minuten der Partie. 

0 Kommentare

Das darf doch nicht wahr sein! Wie schon beim 0:4 zum Saisonauftakt gegen Lustenau verschliefen die Jungbullen auch die Anfangsphase beim ersten Auswärtsspiel der Saison in Hütteldorf.

Ein Steilpass auf Berger entblößte Lieferings Defensive und brachte die Rapid-Fohlen in Minute neun in Front. „Wieder haben wir den Anfang verpennt. Zwei Bälle in die Tiefe und zweimal stehen sie alleine vor dem Tor, eines ist das 0:1 – das darf nicht passieren und ist nicht akzeptabel“, war Trainer Daniel Beichler erzürnt.

Das Positive: Seine Mannen waren danach die bessere Mannschaft und nutzten ein Geschenk zum Ausgleich. Rapids Szladits spielte einen katastrophalen Rückpass, der zur Steilvorlage für Camara wurde. Der Jungbulle ließ einen Gegenspieler stehen und verwartete zum 1:1 (40.).

„Waren über weite Strecken klar besser“
Bis zur Schlussphase war Liefering aktiver, am Ende musste man dennoch froh sein über das 1:1, da die Hausherren in der Schlussminute noch einen Stangentreffer verbuchten. „Da müssen wir danke sagen“, atmete Beichler auf. Der 36-Jährige wollte aber nicht nur kritisch sein, sondern trotz des Stolperstarts mit nur einem Punkt aus zwei Spielen auch das Positive hervorstreichen: „Die Jungs haben sich voll reingehaut, wir waren über weite Strecken klar besser.“ Gegen Sturm II muss kommende Woche auch das Ergebnis stimmen. 

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
218.068 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
202.512 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
146.602 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1532 mal kommentiert
Archivbild
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1526 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1225 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf