Liefering-Trainer: „Das ist nicht akzeptabel“

Der Stolperstart des FC Liefering ist perfekt. Der Kooperationsklub des FC Red Bull Salzburg kam bei Rapid II nicht über ein mageres 1:1 hinaus. Wie im Auftaktspiel gegen Austria Lustenau (0:4) verschliefen die Jungbullen die ersten Minuten der Partie.
Das darf doch nicht wahr sein! Wie schon beim 0:4 zum Saisonauftakt gegen Lustenau verschliefen die Jungbullen auch die Anfangsphase beim ersten Auswärtsspiel der Saison in Hütteldorf.
Ein Steilpass auf Berger entblößte Lieferings Defensive und brachte die Rapid-Fohlen in Minute neun in Front. „Wieder haben wir den Anfang verpennt. Zwei Bälle in die Tiefe und zweimal stehen sie alleine vor dem Tor, eines ist das 0:1 – das darf nicht passieren und ist nicht akzeptabel“, war Trainer Daniel Beichler erzürnt.
Das Positive: Seine Mannen waren danach die bessere Mannschaft und nutzten ein Geschenk zum Ausgleich. Rapids Szladits spielte einen katastrophalen Rückpass, der zur Steilvorlage für Camara wurde. Der Jungbulle ließ einen Gegenspieler stehen und verwartete zum 1:1 (40.).
„Waren über weite Strecken klar besser“
Bis zur Schlussphase war Liefering aktiver, am Ende musste man dennoch froh sein über das 1:1, da die Hausherren in der Schlussminute noch einen Stangentreffer verbuchten. „Da müssen wir danke sagen“, atmete Beichler auf. Der 36-Jährige wollte aber nicht nur kritisch sein, sondern trotz des Stolperstarts mit nur einem Punkt aus zwei Spielen auch das Positive hervorstreichen: „Die Jungs haben sich voll reingehaut, wir waren über weite Strecken klar besser.“ Gegen Sturm II muss kommende Woche auch das Ergebnis stimmen.
