Liefering-Trainer: „Das ist nicht akzeptabel“

„Waren über weite Strecken klar besser“

Bis zur Schlussphase war Liefering aktiver, am Ende musste man dennoch froh sein über das 1:1, da die Hausherren in der Schlussminute noch einen Stangentreffer verbuchten. „Da müssen wir danke sagen“, atmete Beichler auf. Der 36-Jährige wollte aber nicht nur kritisch sein, sondern trotz des Stolperstarts mit nur einem Punkt aus zwei Spielen auch das Positive hervorstreichen: „Die Jungs haben sich voll reingehaut, wir waren über weite Strecken klar besser.“ Gegen Sturm II muss kommende Woche auch das Ergebnis stimmen.