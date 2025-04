Chinesen machen Tempo beim autonomen Fahren

So wie beim Elektroantrieb drücken die chinesischen Autobauer auch beim autonomen Fahren aufs Tempo. Fortschritte auf dem Weg zum Fahren ohne Hände am Lenkrad sind ein beherrschendes Thema auf der Automesse in Shanghai in dieser Woche. Kunden in China legen großen Wert auf diesen Komfort, um Zeit im dichten Stadtverkehr etwa sinnvoll nutzen zu können.